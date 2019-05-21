Зворотного ходу не буде: активіст дав прогноз по легалізації медичного канабісу

Громадський діяч, представник ГО "Українська асоціація медичного канабісу" Тарас Ратушний заявив, що у законопроекту №10313 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення фундаментального права особи на життя" перспектива буде, бо у нього немає зворотнього ходу. За словами активіста, законопроект був внесений до сесійної зали комітетом Ради з питань прав людини та його підписали 102 народних депутати, що на сьогодні є непересічною підтримкою з боку парламентарів. І за будь-якого розвитку подій, вирішення цього питання, на його думку, вже нікуди не зникне.

Нагадаємо, петиція на підтримку легалізації медичної марихуани в Україні набрала 25 тисяч підписів. Згідно петиції, це допоможе в лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту і ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу та інших важких захворювань.

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