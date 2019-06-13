Звільнення Маріуполя: ветеран АТО пояснив значущисть подій 5-річної давності

Волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай зазначив, що звільнення Маріуполя від російських терористичних війск 5 років тому, 13 червня 2014 року, було вкрай важливим, враховуючи домінування пропаганди Російської Федерації.

За його словами, на той момент Росія постійно проводила інформаційні операції, які, у першу чергу, були направлені на громадян, які мешкали у Донецькій і Луганській областях. Вона демонструвала начебто "підтримку населення", говорила про "неспроможність української армії". Це, на його поглад, було тлом і підгрунтям для розширення окупації.

Він вважає, що бойові дії навколо Слов'янську, коли злочинці і маргінали захопили місто, показали що таке реальна війна. І тому, на його переконання, маріупольці не захотіли, аби війна приходила в їхній дім; вони не були готові зі зброєю в руках захищати місто, але не чинили спротиву українській армії, як це було в Донецьку, Луганську або Слов'янську, де вони добровільно погоджувались виконувати роль живого щита перед терористами.

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