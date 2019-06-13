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Звільнення Маріуполя: правозахисник пояснив, чому провалився початковий російський сценарій

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Громадський діяч і правозахисник, веретан АТО Олександр Данилюк, коментуючи 5-річницю звільнення Маріуполя, нагадав, що до повномасштабного вторгнення Збройних сил РФ, наприкінці липня-початку серпня 2014 року, якщо не брати до уваги російських спецпризначенців, то українські війська мали справу з невеликими групами місцевих маргінальних і злочинних елементів, які були погано підготовлені і не добре вмотивована.

Ситуація із захоплення Маріуполя, за його словами, була подібна до захоплення інших українських міст на Донбасі. У червні-липні 2014 року, за його словами, небагаточисельні групи російських спецпризначенців, які за допомогою своєї агентурної мережі, як правило з числа місцевих кримінальних злочинців громадян України, формували квазі-антиукраїнські структури, які захоплювали адміністративні будівлі.

Тому, навіть невеликі за чисельністю українські підрозділи були в стані вибити банди терористі з українських міст, що і відбулося 5 років тому, зазначив Данилюк.

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