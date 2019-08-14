Звільнення Безсмертного: хто насправді керує Україною

Вчорашні кадрові призначення Зеленського народили несподіване питання: а який президент керує насправді Україною і що буде після його смерті?

Вчора стало остаточно зрозуміло, що "Україна без Кучми" існувати не може. Тому, якими б не були амбіції у нинішнього президента України Володимира Зеленського, все одно його наставником буде людина, у якої неможливо так просто відібрати кермо автівки під назвою "Україна".

Підтвердженням цього передбачення стало вчорашня заміна офіційного представника України у тристоронній контактній групі у Мінську; Володимир Зеленський знову, як і його попередник, Петро Порошенко, доручив цю місію другому президенту країни Леоніда Кучму, попередньо звільнивши Романа Безсмертного.

Сам Роман Безсмертний дізнався про своє звільнення зі ЗМІ, а коментуючи ці кадрові зміни зазначив, що у оточенні Зеленського немає людей, які можуть адекватно проаналізувати події, які відбуваються на Донбасі.

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