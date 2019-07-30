Секс, гроші, їжа, телебачення та інтернет, подарунки, домашні тварини, робота, музика, спілкування з природою, подорожі. Такий стандартний та не оригінальний набір задоволень, назвали українці у дослідження КМІС.

За даними дослідження, тим, як складається їхнє життя в цілому, задоволені 48%, наскільки задоволені, настільки й не задоволені – 27%, не задоволені – 19%. Середня оцінка задоволеності за шкалою від 1 "цілком не задовольняє" до 5 – "цілком задовольняє" становить 3,4 бали.

Згідно з найновішим опитуванням КМІС, 63 % українців задоволені своїм інтимним життям, а незадоволені 10 %. Звідки за півроку зявилося стільки задоволених, я гурток яких не встигла записатися Юлія Крапівіна, бо порівняно із 2017 роком, середній рівень задоволеності життям трохи зріс: відсоток тих, хто задоволений тим, як складається їхнє життя, збільшився із 39% до 48%, середня оцінка задоволеності – із 3,3 до 3,4 балів.

Український соціолог, доктор філософських наук, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто пояснив феномен "щасливого українця", що сьогодні тішить наших співвітчизників та чому їх там мало серед наших друзів та знайомих.

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