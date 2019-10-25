Звична концентрація шкідливих речовин або чим дихають українці

Лікар-пульманолог Вікторія Ялтонська у прямому етері ObozTV прокоментувала накопичення шкідливих речовин у повітрі над українською територією.

"Пан Кульбіда дуже правильно сказав - "звична концентрація шкідливих речовин", тобто, якщо ми порівнюємо концентрацію шкідливих речовин у повітрі із тим, що біло минулого, або позаминулого року, ну, тоді так. А от якщо порівнювати із тим, чим хотілося би дихати, то тут вже зовсім інша історія. Диявол, він же захований у деталях, насправді", - заявила Ялтонська.

За її словами є дані про заміри 20 хімічних речовин у повітрі над Україною. На її запит, вона отримала звіт лише щодо замірів п'яти шкідливих речовин із 20, які взагалі вимірюються.

"У них там цікаві дані. При чому вони надали дані по оксиду вуглецю, оксиду кисню. Інформація подана таким чином. щоб людина більше не захотіла цікавитися цим питанням. З іншого боку, є дані суспільної системи моніторингу від недержавних установ, але там іде свій перегиб, тому що для цих досліджень використовуються лазери, які не вміють відрязняти частинку води від частинки пилу. Отже за такими дослідженнями не можна чітко сказати, концентрація чого саме зросла у повітрі в десятки разів", - зазначила Ялтонська.

Вона також дала коментарі стосовно викидів шкідливих речовин навколо Києва та чим зумовлена їх висока концентрація. За її словами, лише кількість формальдегіду у повітрі збільшилась в чотири рази.

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