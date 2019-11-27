звичайні трюки
П'ятеро хлопців з США, підривають Ютуб своїми зачаровують роликами. На момент написання статті це відео набрало більше 66 млн переглядів.
звичайні трюки
Скріншот з відео
Корі, Тайлер, Коді, Кобі і Гарет займаються тим, що роблять відеоконтент для Ютуб, на що і живуть.
звичайні трюки
Скріншот з відео
Примітним є той факт, що ці відео мають суто розважальний характер.
Наприклад, в цьому відео члени команди для експерименту кидають побутові речі на звичні для них місця.
звичайні трюки
Скріншот з відео
Речі потрапляють точно в те саме місце, де і повинні бути.
У хлопців на це пішло багато часу і спроб, але в даному ролику ви побачите тільки краще!
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