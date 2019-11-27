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29 листопада • оновлено в 12:28
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звичайні трюки

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П'ятеро хлопців з США, підривають Ютуб своїми зачаровують роликами. На момент написання статті це відео набрало більше 66 млн переглядів.

звичайні трюки

звичайні трюки

Скріншот з відео

Корі, Тайлер, Коді, Кобі і Гарет займаються тим, що роблять відеоконтент для Ютуб, на що і живуть.

звичайні трюки

звичайні трюки

Скріншот з відео

Примітним є той факт, що ці відео мають суто розважальний характер.

Наприклад, в цьому відео члени команди для експерименту кидають побутові речі на звичні для них місця.

звичайні трюки

звичайні трюки

Скріншот з відео

Речі потрапляють точно в те саме місце, де і повинні бути.

У хлопців на це пішло багато часу і спроб, але в даному ролику ви побачите тільки краще!

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