Звання ''народний артист'' треба обнулити – Олег Скрипка

Гість програми Олег Скрипка розповів про своє ставлення до почесного звання "народний артист України" в минулому і сьогодні та що, на його думку з ними треба зробити. Він зізнався, що змінив своє ставлення до номінацій у різних нагородах, а також розповів про те, на скільки перемог він чекає у премії "Золота Жар-птиця", яка відбудеться 18 квітня.

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