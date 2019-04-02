МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Звання ''народний артист'' треба обнулити – Олег Скрипка

25Читати матеріал російською

Гість програми Олег Скрипка розповів про своє ставлення до почесного звання "народний артист України" в минулому і сьогодні та що, на його думку з ними треба зробити. Він зізнався, що змінив своє ставлення до номінацій у різних нагородах, а також розповів про те, на скільки перемог він чекає у премії "Золота Жар-птиця", яка відбудеться 18 квітня.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Олег Скрипка

Новини

Всі новини