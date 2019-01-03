Зустрічаємо Новий Рік “на висоті” | Альо, гараж! REBOOT #173 139

А дійсно, чого всіх так почало “ковбасити” від того звернення Зеленського на плюсах, за кілька хвилин до початку Нового Року? Куди не зайдешь - розмови тільки про це. Багато хто взагалі, сприйняв те що сталося, як особисту трагедію…

Мимоволі, складається таке враження, що якась “таємна сила”, тієї ночі, просто сховала усі пульти від телевізорів, і наші люди були змушені дивитися “плюси”. Хоча душа, вуха та очі - були категорично проти таких тортур...