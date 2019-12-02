Зустріч Зеленського та Путіна: Росія хоче вирішити проблеми, які сама собі створила

Дипломат Андрій Веселовський у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував подробиці майбутньої зустрічі Зеленського та Путіна, а також повідомлення російських ЗМІ щодо готовності російського президента до цієї зустрічі.

"Я думаю, що хочуть створити враження, що цар нарешті погодився поговорити з васалом. Вірний васал давно його просив, на коліна падав і так далі, а тепер цар каже - ну добре. Причому два тижні тому говорив не знаю, може буде зустріч може немає. Потім через тиждень - ну скоріше буде, але неофіційна в коридорі. А тепер вже шукають розв'язки. Шукати розв'язки в коридорі не можна, очевидно треба сідати і серйозно говорити. Очевидно, у російської сторони є необхідність вирішити ті питання, які вона сама собі створила. А це питання Донбасу і газового транзиту", - заявив дипломат.

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