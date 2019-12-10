Головна Новини
10 грудня • оновлено в 16:42
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Зустріч у нормандському форматі: як це було

134
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін провели жорсткі переговори щодо Донбасу.

Як передає OBOZREVATEL, у кулуарах "нормандського саміту" поширюється інформація, що Путін наполягав спершу на проведенні виборів на Донбасі, і лише потім на поверненні Україні контролю над кордоном.

Однак Зеленський не погодився з такою пропозицією.

Крім того, як стало відомо OBOZREVATEL, після "нормандського саміту" делегації чотирьох країн зайнялися підготовкою документа, який неофіційно назвали "Мінськ-3". З української сторони над текстом працювали глава СБУ Іван Баканов, перший помічник президента Сергій Шефір, заступник голови ОП Кирило Тимошенко і глава МВС Арсен Аваков.

Також стало відомо, що Зеленський і Путін домовилися про обмін полоненими до Нового року за формулою "всіх на всіх".

За словами глави МВС України Арсена Авакова, українська делегація оцінила переговори щодо ситуації на Донбасі на саміті в "нормандському форматі" на "4": "Президент Зеленський – молодець, дуже правильно і жорстко тримає позицію".

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет приблизно 10 хвилин. Водночас на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини