Зустріч у нормандському форматі: як це було

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін провели жорсткі переговори щодо Донбасу.

Як передає OBOZREVATEL, у кулуарах "нормандського саміту" поширюється інформація, що Путін наполягав спершу на проведенні виборів на Донбасі, і лише потім на поверненні Україні контролю над кордоном.

Однак Зеленський не погодився з такою пропозицією.

Крім того, як стало відомо OBOZREVATEL, після "нормандського саміту" делегації чотирьох країн зайнялися підготовкою документа, який неофіційно назвали "Мінськ-3". З української сторони над текстом працювали глава СБУ Іван Баканов, перший помічник президента Сергій Шефір, заступник голови ОП Кирило Тимошенко і глава МВС Арсен Аваков.

Також стало відомо, що Зеленський і Путін домовилися про обмін полоненими до Нового року за формулою "всіх на всіх".

За словами глави МВС України Арсена Авакова, українська делегація оцінила переговори щодо ситуації на Донбасі на саміті в "нормандському форматі" на "4": "Президент Зеленський – молодець, дуже правильно і жорстко тримає позицію".

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет приблизно 10 хвилин. Водночас на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.

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