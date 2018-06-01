Зустріч Порошенко з Маасом, новий уряд Італії - новини на ObozTV

Зустріч Порошенко з Маасом, новий уряд Італії - новини на ObozTV71Читати новину російською
Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Маасом. Автомобіль vip-кортежу збив підлітка. В Італії оголосили склад нового кабінету міністрів. У Туркменістані офіційно заборонили використовувати газети з портретом президента в якості туалетного паперу.
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