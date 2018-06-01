Зустріч Порошенко з Маасом, новий уряд Італії - новини на ObozTV

Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Маасом. Автомобіль vip-кортежу збив підлітка. В Італії оголосили склад нового кабінету міністрів. У Туркменістані офіційно заборонили використовувати газети з портретом президента в якості туалетного паперу.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 та 15:00. О 18:00 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.