Зустріч лідерів ЄС з президентом України: Obozrevatel News о 10:00 від 21.03.2019

Зустріч лідерів ЄС з президентом України

У Брюсселі відбувся неформальний саміт Україна-Євросоюз за участю президентів України - Петра Порошенка, Європейської Ради - Дональда Туска, Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і Європейського Парламенту Антоніо Таяні, а також ключових профільних членів Європейської Комісії. Говорили про подальшу співпрацю України з ЄС.

Вибори без участі Росії

Центральна виборча комісія України зареєструвала 660 спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ та відмовила в реєстрації двадцятьом чотирьом росіянам.

Мей попросила ЄС відкласти Brexit до 30 червня

Brexit можна відкласти не пізніше ніж до 30 червня. Таку заяву зробила Тереза Мей — прем'єрка Британії під час виступу у Парламенті країни. І каже, вже написала листа голові Європейської Ради Дональду Туску. Своєю чергою Європейська комісія виступила проти того, щоб Британія залишалася членом Євросоюзу після 29 березня – саме на цю дату був запланований вихід Британії з ЄС.

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