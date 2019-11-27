Зростуть тарифи на електроенергію для населення: коментарі експертки

Координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL"

Вона прокоментувала новини про те, що в Україні підвищать тарифи на електроенергію.

"Традиційно побутові споживачі, населення, недоплачують за електроенергію. Вже достатньо довгий час в Україні існує перехресне субсидування, тобто бізнес та промислові споживачі, вони сплачують і за себе, і за населення. Це 40-50 млрд гривень на рік. Ця система є несправедливою, це означає. що ціна електроенергії вона лягає в ціну наших товарів, і люди все одно потім її сплачують. Більш справедливим є, коли кожен буде платити сам за себе. Ми мали схожу ситуацію за газ, коли населення платило мало, але "Нафтогазу" доплачувала держава", - заявила експертка.

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