Зростання в 40% за 5 років надто оптимістичне, досяжна цифра 30%: економіст

Економіст В'ячеслав Шутенко прокоментував реальність заяв прем'єр-міністра України Олексія Гончарука щодо реформ у сфері економіки та зростання на 40% за 5 років.

Експерт заявив, що цифра 40% для нього звучить надто оптимістично. Більш реальною, на його думку, є цифра 30% зростання економіки за 5 років. Економіст також підкреслив, що Гончарук озвучив дуже цікаві рішення щодо реформування певних сфер економіки. Щодо бюджету 2020 року Шутенко зазначив, що зараз до влади на всіх рівнях прийшли повністю нові люди, тому у нього є дуже багато питань до новоствореного проекту бюджету 2020 і його відповідності необхідному рівню.

Експерт також зазначив, що час для внесення змін та допрацювання проекту бюджету українці ще мають. За його словами, проект бюджету на 2020 рік, про який зараз йде мова у ЗМІ, скоріше за все є попереднім варіантом. над яким ще будуть дуже багато працювати.

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