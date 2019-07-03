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Зростання цін на сигарети: експерт розповів, чому чинять опір тютюнові компанії

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Директор інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський нагадав, що питання підняття акцизу на тютюнові вироби було одним із зобов'язань Угоди про асоціацію з ЄС.

Але, на його переконання, такі питання, як зниження надходжень до Держбюджету через зростання ціни, якраз і піднімають тютюнові компанії, які не зацікавлені у підвищенні акцизу. Разом із тим, він звернув увагу на збільшення кількості людей, які переходять із класичних сигарет на сигарети електронні. І тут, за його словами, є набагато більше питань з їхнього оподаткування.

На його думку, тіньовий обіг тютюнових товарів полягає не стільки в незаконному вивозу цигарок на зовнішні ринки, де ціна не так вже й сильно відрізняється, а в тому, чи готова нацполіція боротись із незаконним обігом в середині країни.

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