Зросла активність російських військ на Донбасі: коментар військового експерта

Військовий експерт Владислав Селезньов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував розвиток ситуації на Донбасі, обстріл окупантами позицій ЗСУ та обмін полоненими між РФ та Україною. Повідомляється, що зросла активність російських окупаційних військ на Донбасі.

"Ми вже говорили про те, що на території Донецької та Луганської областей знаходяться регулярні підрозділи російської армії. Це перший та другий армійські корпуси південного військового округу збройних сил російської федерації. Вони займаються плановою підготовкою відповідно до тих завдань, які відбуваються по всій території РФ. Зрозуміло, що західний кордон для РФ зараз змістився до лінії розмежування на території України, – и це чудовий полігон та прекрасна можливість для вдосконалення навичок російських військовослужбовців. Це знову говорить про те, що Путін, заявляючи про відсутність російських військових на Донбасі, бреше усьому світові. Ну, не може колишній шахтар керувати сучасною високотехнологічною зброєю, для цього потрібні регулярні російські війська", – заявив Селезньов.

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