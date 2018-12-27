''Зроблять все, аби закон не запрацював'' – експерт дав оцінку процесу з розмитнення ''євроблях''

Генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко відзначив, що серед "бізнесменів", які займалися постачанням автомобілів на еврореестраціі, а також серед співробітників на митницях, є багато охочих, щоб, спочатку, закон не був прийнятий, а зараз, аби він не запрацював.