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8 листопада • оновлено в 18:47
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Зрадник України працював на ''Новому'': популярний актор побажав Києву звільнитись від ''фашистів''

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Популярний український шоумен і телеведучий, вже кілька років перебуваючи в Москві, написав про "фашистів", що розгулюють по Києву.

Андрій Молочний, який брав участь в проекті "Файна Юкрайна" на "Новому" часто створював для телевізійних програм, такі образи, які не тільки експлуатували стереотипні уявлення про українців, особливо затребуваних на російському телебаченні і не тільки в останні роки.

Юлія Крапівіна згадала деякі його номера, в яких Андрій Молочний разом з Сергієм Притулою дуже далекий від норм сучасної європейської цивілізації. І скориставшись словами його персонажів, попрощалася з артистом.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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