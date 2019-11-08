Зрадник України працював на ''Новому'': популярний актор побажав Києву звільнитись від ''фашистів''399 Читати матеріал російською
Популярний український шоумен і телеведучий, вже кілька років перебуваючи в Москві, написав про "фашистів", що розгулюють по Києву.
Андрій Молочний, який брав участь в проекті "Файна Юкрайна" на "Новому" часто створював для телевізійних програм, такі образи, які не тільки експлуатували стереотипні уявлення про українців, особливо затребуваних на російському телебаченні і не тільки в останні роки.
Юлія Крапівіна згадала деякі його номера, в яких Андрій Молочний разом з Сергієм Притулою дуже далекий від норм сучасної європейської цивілізації. І скориставшись словами його персонажів, попрощалася з артистом.
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