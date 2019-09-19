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19 вересня • оновлено в 12:41
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"Зраді" і "Перемозі" українців психіатри дали пояснення

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"Зрада" чи "перемога". Ця, здавалось би універсальна формула визначення "своїх" та "чужих", на думку соціологів і психологів, виявилось біполярним розладом суспільства.

Американська психіатрична асоціація виокремила певні симптоми цієї манії, в яких легко впізнається стан українців, в якому ми перебуваємо останні п’ять років.

У всіх суспільствах існують свої ілюзії та розчарування, але у нас вони якісь дуже гострі і справді наближаються до манії та депресії. Українці не можуть (або не хочуть) контролювати власні емоції від піднесення, зі сльозами радості репостять статуси про власну крутість, пірнають з головою у флешмоби, заплющують очі на серйозні проблеми та забувають про здоровий глузд . Або заявляють, що нічого з того не вийде, все пропало і з країни треба їхати, що також не вказує на наявність критичного мислення.

Медики стверджують, що неправильно лікувати симптоми, тобто депресії і манії. У випадку біполярного розладу треба використовувати стабілізатори настрою та психотерапію, тобто намагатися не впадати у надмірні зради і перемоги, вживати холодний розум і критичне мислення три рази на день перед прийомом інформації та обдумуванням побаченого та почутого.

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