Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Зрада чи не зрада: чому Україна пропустила російський літак

239 Читати матеріал російською

Прес-секретар ДП "Украерорух" Руслана Данилів пояснила, чому Україна пустила літак Росії в своє небо і чому це не "зрада".

Наші співробітники, наші авіадиспетчери діяли в межах законів і міжнародних стандартів, заявила вона. Ми вчора прописали, що на підставі рішення ради з безпеки польотів Державіаслужби – це наш відомчий орган, український – ми не маємо права не пустити в такій ситуації судно в повітряний простір України, додала Данилів.

Тому що, якби, не дай Бог, щось сталося із цим літаком під час грози, то це була б провина України. І звинувачувати наше підприємство у тому, що ми якось діяли проти України або, як ми бачимо у соцмережах, що це "зрада" – це абсолютно безпідставно, заявила прес-секретар. За її словами, всі, хто працює в авіаційній сфері, точно знають, що "Украерорух" діяв виключно у межах міжнародних стандартів і законодавства України.

Вона назвала цю ситуацію надзвичайною, оскільки існувала загроза, що була викликана метеоявищем.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Руслана Данилів
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...