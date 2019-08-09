Зрада чи не зрада: чому Україна пропустила російський літак

Прес-секретар ДП "Украерорух" Руслана Данилів пояснила, чому Україна пустила літак Росії в своє небо і чому це не "зрада".

Наші співробітники, наші авіадиспетчери діяли в межах законів і міжнародних стандартів, заявила вона. Ми вчора прописали, що на підставі рішення ради з безпеки польотів Державіаслужби – це наш відомчий орган, український – ми не маємо права не пустити в такій ситуації судно в повітряний простір України, додала Данилів.

Тому що, якби, не дай Бог, щось сталося із цим літаком під час грози, то це була б провина України. І звинувачувати наше підприємство у тому, що ми якось діяли проти України або, як ми бачимо у соцмережах, що це "зрада" – це абсолютно безпідставно, заявила прес-секретар. За її словами, всі, хто працює в авіаційній сфері, точно знають, що "Украерорух" діяв виключно у межах міжнародних стандартів і законодавства України.

Вона назвала цю ситуацію надзвичайною, оскільки існувала загроза, що була викликана метеоявищем.

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