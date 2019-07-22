''Зрада'' або помилки: військовий експерт розповів, чи можна вважати нову Раду проросійською

Воєнний експерт Ігор Козій зазначив, що Верховна Рада отримала нові обличчя, але він не певен, що український парламент отримав нову ідеологію або психологію.

Війна, на його переконання, не змінила психологію людини, закладену в СРСР, яку називають "совок", а навпаки, проявила, як лакмусовий папірець.

Він зазначив, що говорити про позицію парламентської більшості партії "Слуга народу", про її проукраїнську чи антиукраїнську позицію, зарано. Однак, можна, за його словами, констатувати: патріотичні сили, які мали п'ять років для того, щоб довести Україну до воріт НАТО, але так цього і не зробили, сьогодні виведені з парламенту. Сьогодні, за його словами, поки важко відповісти, де, в діях нинішньої влади, "зрада", а де - помилки.

З іншої сторони, він закликав не драматизувати "прихід до Ради проросійських сил", адже, він нагадав, що такі сили були представлені і в попередньому скликанні українського парламенту та активно просували певні законопроекти, зокрема, і через адміністрацію попереднього президента України.

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