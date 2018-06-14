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Зовсім маленький: у Бельгії показали жирафеня

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У Бельгії публіці показали маленьке жирафеня, яке народилося у зоопарку Планкендел у неділю, 10 червня.

Малюка назвали Твіг. Це означає "жираф" на мові суахілі, а також є частиною назви африканського проекту Twiga Tracker, який стосується захисту дикої природи.

За словами працівників зоопарку, Твіг встав на ноги уже через 20 хвилин після народження, яке традиційно супроводжується падінням із майже двометрової висоти.

Твіг – шосте дитинча жирафи Барбі.

Місце
Бельгія
Об'єкт
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