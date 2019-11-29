ЗОРЯНИЙ ДАЙДЖЕСТ: Новорічна фотосесія Тіни Кароль
У цьому випуску ЗОРЯНОГО ДАЙДЖЕСТУ дивіться про таке:
У соліста MOZGI поповнення в родині,
Аліна Гросу повернулася в Київ,
Комаров приємно здивував кохану,
а Тіна Кароль порадувала шанувальників новорічною фотосесією,
про все це дивіться у ЗОРЯНОМУ ДАЙДЖЕСТІ на ObozTV
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