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2 жовтня • оновлено в 19:47
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Зоряний дайджест: Дженніфер Лопес заручилася

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У цьому випуску "Зоряного дайджесту" на ObozTV дивується наступне:

  • Дженніфер Лопес заручилася,

  • Ірина Білик показала свою матір

    ,

  • Невістка Бекхема здивувала відвертими наряди,

  • А Дімопулос розповіла про новонароджену донечку

Про все це дивіться далі в нашому "Зоряному дайджесті"

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Тема
Зірковий дайджест
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