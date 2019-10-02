Зоряний дайджест: Дженніфер Лопес заручилася

У цьому випуску "Зоряного дайджесту" на ObozTV дивується наступне:

Дженніфер Лопес заручилася,

Ірина Білик показала свою матір ,

Невістка Бекхема здивувала відвертими наряди,

А Дімопулос розповіла про новонароджену донечку

Про все це дивіться далі в нашому "Зоряному дайджесті"

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