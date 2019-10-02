Зоряний дайджест: Дженніфер Лопес заручилася

Зоряний дайджест: Дженніфер Лопес заручилася34 Читати матеріал російською
У цьому випуску "Зоряного дайджесту" на ObozTV дивується наступне:
Дженніфер Лопес заручилася,
Ірина Білик показала свою матір
,
Невістка Бекхема здивувала відвертими наряди,
А Дімопулос розповіла про новонароджену донечку
Про все це дивіться далі в нашому "Зоряному дайджесті"
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