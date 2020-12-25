Зоряний дайджест | №224 | з Надєй Мироненко

Obozrevatel Відео 08:30, 25.12.2020

Про найяскравіші новини зі світу музики, шоу-бізнесу, моди і кіно вам розповість наша ведуча Надя Мироненко.

В цьому випуску "Зiркового дайджесту":

  • Музичне видавництво Best music поділилось досягненнями року

  • Американська співачка Аріана Гранде виходить заміж

  • Українські зірки прикрасили будинки до Нового Року та Різдва

  • Анастасія Євдоченко презентує нову пісню "Rising"

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