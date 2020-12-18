Зоряний дайджест | №223 | з Надею Мироненко

Obozrevatel Відео 09:00, 18.12.2020

В цьому випуску "Зiркового дайджесту":

  • Дочка Хайді Клум - Лені дебютувала на обкладинці німецького vogue.

  • Лобода пояснила чому зі скандалом залишила сцену "Золотого Грамофону"

  • "Музична платформа 2020" оголосила переможців.

  • Колишня подруга звинуватила зірку "Трансформерів" в "жорстокому насильстві"

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