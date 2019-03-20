Зоряні війни: японські бомби на астероїді і радянських гармати на Місяці

Японське космічне агентство планує підірвати бомбу в космосі, щоб отримати недосліджені раніше матеріали. Після того, як корабель Hayabusa2 здійснив успішну посадку на астероїд Рюгу і зібрав зразки з 900-метрового небесного тіла, учені вирішили скинути за допомогою апарату на поверхню астероїда вибуховий пристрій, щоб зібрати зразки з більш глибокого шару, пише Naked Science.

Відзначається, що Hayabusa2 вже випускав п'ятиграмову "кулю" на поверхню астероїда, але для докладного дослідження потрібен більш потужний постріл, який запланували на 5 квітня.

Маловідомий факт, але на перший радянський місяцехід "Луноход-1" був озброєний 6-зарядною гарматою, яку можна побачити навіть на моделі цього космічного апарату, яка виставлена у Київському планетарії.

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