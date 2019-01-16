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''Жахливі показники'' – експерт прокоментувала проект нового споживчого кошика

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Старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко зазначила, що вже зараз мінімальна зарплата відірвана від споживчого кошика. Але треба розуміти - чи стане споживчий кошик нормою для фізіологічного виживання, чи він стане стандартами життя для певних соціально-демографічних груп.

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Лідія Ткаченко

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