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15 листопада • оновлено в 19:11
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Пожежу на складах боєприпасів у Балаклії локалізовано: Зорян Шкіряк

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Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував розслідування пожежі на складах боєприпасів у Балаклії.

"Станом на 16:30 пожежу на території цієї військової частини локалізовано. Як ви знаєте, на жаль, на місці події загинуло двоє осіб. Повітряний простір закритий у радіусі 10 кілометрів. Загрози для місцевих мешканців немає.

Що стосується причин виникнення цієї ситуації, то відповіді дасть слідча група, яка працюватиме над версіями. В Балаклії раніше вже ставалась одна з найбільших пожеж, яка сталась у наслідок ворожої диверсії з боку РФ. Безумовно це лихо з нашими складами та приміщеннями, де зберігаються боєприпаси. Це була дуже серйозна проблема попереднього керівництва. Ми не просто говорили, ми кричали, що потрібно впроваджувати нову програму для безпеки зберігання боєприпасів в Україні. На жаль, на той момент особливого ентузіазму не було. Я вже мовчу, яким чином все це охоронялося. Відсутні відеоспостереження і навіть немає загороджень! Тут проблема системна", - зазначив Шкіряк.

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Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Зорян Шкіряк
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