Творці 4-Mation, модульного комплекту 3D зоотроп, зняли два чудових відео, які демонструють використання цими пристроями персистенції або інерції людського зору.

Зоотроп - дивовижні ілюзії Скріншот з відео

Як тільки пристрій розкручується до необхідної швидкості обертання, нерухомі фігурки жаб і рибок прямо на очах починають ефектно переміщатися.

Відзначимо, що для спостереження людьми вживу застосовуються 24 світодіодних 3-ватних діода, час спалахів яких за допомогою мікроконтролера синхронізовано зі швидкістю обертання каруселі.

Зоотроп - дивовижні ілюзії Скріншот з відео

Сучасний класичний зоотроп винайшов у 1833 році британський математик Вільям Джордж Горнер, який сам називав його "дедалеумом" або "колесом диявола". Конструкція цього пристрою заснована на персистенції - здатності сітківки ока зберігати зображення.

Зоотроп - дивовижні ілюзії Скріншот з відео

Перші зоотропи мали циліндр, що обертається, всередині якого по колу розміщувалася серія зображень. Тонкі прорізи в ньому дозволяли бачити кадри анімації тільки частину секунди.

Зоотроп - дивовижні ілюзії Скріншот з відео

І, по мірі того як барабан обертався, глядач міг спостерігати за цикловою анімацією.

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