Золоте дно: британці назвали, на чому може збагатитися Україна

Україна посіла друге місце у Європі за кількістю власних покладів газу. Як повідомляє сайт "Ціна держави", за останніми оцінками BP Statistical Review of World Energy, Україна має 1,1 трлн кубометрів запасів газу. При цьому іще нещодавно НАК "Нафтогаз" і Міненерго давали статистику на рівні 0,6 трлн кубометрів. Зазначається, що показники змінилися через удосконалення методики оцінки запасів.

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