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2 січня • оновлено в 13:32
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''Золота кропива'': хто і за що отримав нагороди від Юлії Крапівіной на українському ТБ

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У переддень нового 2020 року, в ефірі ObozTV Юлія Крапівіна оголосила номінантів і переможців премії "Золота кропива" - самої небезпечної та скандальної ТВ-нагороди року.

У тринадцяти несподіваних номінаціях ведучи ранкового шоу "О, Крапівіна!" визначала, хто вів себе не дуже добре по відношенню до глядачів, хто з телеведучих не заслуговує на звання "української телезірки". Серед номінантів - телеканали і зірки усіх політичних спрямувань і партійних вподобань. Так що посіпаки як нинішнього, так і попереднього залишаться задоволені.

І головне, визначення абсолютно суб'єктивне, упереджене, але яке базується на простому математичному розрахунку.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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