''Золота кропива'': хто і за що отримав нагороди від Юлії Крапівіной на українському ТБ

У переддень нового 2020 року, в ефірі ObozTV Юлія Крапівіна оголосила номінантів і переможців премії "Золота кропива" - самої небезпечної та скандальної ТВ-нагороди року.

У тринадцяти несподіваних номінаціях ведучи ранкового шоу "О, Крапівіна!" визначала, хто вів себе не дуже добре по відношенню до глядачів, хто з телеведучих не заслуговує на звання "української телезірки". Серед номінантів - телеканали і зірки усіх політичних спрямувань і партійних вподобань. Так що посіпаки як нинішнього, так і попереднього залишаться задоволені.

І головне, визначення абсолютно суб'єктивне, упереджене, але яке базується на простому математичному розрахунку.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!