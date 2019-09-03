Зняття недоторканості суперечило Конституції: Микола Томенко

Громадський діяч, лідер партії "Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко прокоментував зняття депутатської недоторканості, яке проголосували депутати нової ВР.

Він зазначив, що зняття депутатської недоторканості в Україні зараз не відбувається за конституційним шляхом. По-перше, за словами колишнього депутата, на першій сесії не можна розглядати питання внесення змін до Конституції. Такі питання може розглядати лише попередньо сформований комітет ВР після затвердження порядку денного, наголосив Томенко. Це означає, що якби голосування відбулось згідно діючого законодавства, то питання внесення змін до Конституції потрібно було би розглянути на други день засідань, тобто 3 вересня, наприклад, після обіду. До цього часу вже були сформовані комітети нової ВР, зранку встановлений та прийняти порядок денний, а в обідню перерву відповідний комітет міг би це питання розглянути. У такоиму випадку, за словами Томенка, повторне голосуванння відбулось би у лютому 2020 року на наступній сесії ВР.

Томенко вбачає проблему саме у методах, якими діє партії нинішнього президента України, оскільки, на його думку, вони суперечать законним принципам демократичного суспільства.

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