Зняття недоторканності з депутатів, вибух в Страсбурзі - новини на ObozTV

Міністри закордонних справ країн "нормандського формату" зустрінуться 11 червня в Берліні. Швейцарія направить майже 2 000 тонн хімічних реагентів для очищення води на сході України. Радбез ООН ухвалить резолюцію щодо ситуації на Донбасі. Конституційни суд України визнав законопроект про зняття недоторканості з депутатів конституційним. У Стразбурзі стався вибух на зерносховищі.

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