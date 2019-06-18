Зняття блокади з ОРДЛО: міжнародник назвав умову

Зняття блокади з ОРДЛО: міжнародник назвав умову502Читати матеріал російською
Для зняття Україною блокади з ОРДЛО Росія і підконтрольні їй терористи повинні продемонструвати готовність повернути захоплені підприємства колишнім власникам.
Про це заявив експерт з питань міжнародної політики Українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля.
"Буде великим однозначним сигналом щодо розблокування торгівлі, чи дадуть лідери сепаратистів і Росія гарантії того, що будуть українським власникам повернуто в управління їх підприємства", – заявив міжнародник.
За його словами, якщо однозначних гарантій не буде, "значить, Росія грає в інший сценарій, паралельно підтримує повзучу анексію території".
"Якщо вони дають залізні гарантії і кажуть – забирайте все під своє управління, це означає, що сценарій повернення ОРДЛО до складу України залишається", – додав експерт.
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