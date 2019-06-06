Зняття блокади з Донбасу дозволить виводити російські дотаційні гроші в бюджет країни: громадський діяч

Голова Громадської Ради при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Геннадій Борисичев зазначив, що зняття економічної блокади, може змінити ставлення людей, які проживають на непідконтрольній території до всієї України.

Негативне ставлення до України у жителів ОРДЛО формується, коли вони приходять до магазину, а прилавки, за його словами, порожні, а їм пояснюють, що це все через Україну, яка не пускає товар. Тому, на його погляд, економічна блокада Донбасу з боку України – це була груба помилка, з точки зору відсторонення людей від української держави, і з економічної точки зору – балансу країни.

Він пропонує не забувати, що Росія дотує ці території, а значить, за його словами, Україні має бути вигідно поставляти туди товар і виводити дотаційні гроші в бюджет країни.

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