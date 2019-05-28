Зниження ціни на газ: експерт запевняє, що споживач відчує різницю

Експерт з енергетичних питань Тетяна Бойко зазначила, що зниження з липня ціни на газ для населення, про що минулого місяця уряд ухвалив відповідну постанову, споживачі відчують. За її словами, на світових ринках газу ціна демонструє тенденцію до зниження, що має відобразитись у платіжках, щонайменш, в літні місяці.

Вона зазначила, що не зважаючи на те, що зниження ціни на газ в літній період це є загальною тенденцією, говорити про однозначне підвищення ціни у осінньо-зимовий період важко.

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