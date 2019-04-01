Знак долара: від Мойсея і до сьогодні

1778 — нью-орлеанський бізнесмен Олівер Поллок придумав знак долара — $ та взяв за основу зображення посоха Меркурія, бога торгівлі.

У стародавньому Римі кадуцей, жезл оповісників волі богів у греків та римлян, став атрибутом бога торгівлі Гермеса (Меркурія) і замість палички, оповитою виноградною лозою (символ миролюбства), став зображуватись як паличка, обвита двома зміями: бо торгівля вважалась справою мудрою і в той же час потребувала пильності.

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