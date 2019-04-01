МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Знак долара: від Мойсея і до сьогодні

398Читати матеріал російською

1778 — нью-орлеанський бізнесмен Олівер Поллок придумав знак долара — $ та взяв за основу зображення посоха Меркурія, бога торгівлі.

У стародавньому Римі кадуцей, жезл оповісників волі богів у греків та римлян, став атрибутом бога торгівлі Гермеса (Меркурія) і замість палички, оповитою виноградною лозою (символ миролюбства), став зображуватись як паличка, обвита двома зміями: бо торгівля вважалась справою мудрою і в той же час потребувала пильності.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція

Новини

Всі новини