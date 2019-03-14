Знайшли тіло співробітника Адміністрації президента: Obozrevatel News о 15:00 від 14.03.2019

Знайшли тіло співробітника Адміністрації президента

У Києві знайшли мертвим співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого. Закривавлене тіло, яке лежало біля воріт церкви на вулиці Багговутівській, Шевченківського району, помітив охоронець, який повертався з нічної зміни.

Етапування Володимира Балуха

Знайшли етапованого з окупованої Керчі Володимира Балуха. За словами російської активістки Вікторії Івлєвої, Балуха перевезли із Ярославля до Твері. Поки той кілька днів був на місці, активісти встигли передати йому теплі речі.

Росія може вдатися до ядерної зброї – генерал США

Росія може почати використовувати ядерну зброю. Про це заявив глава Європейського командування США Кертіс Скапаротті. Він вважає, що це частина російської тактики ведення війни. Про бажання Росії схопитися за ядерні боєголовки свідчить модернізація озброєння, яку проводить країна-агресор.

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