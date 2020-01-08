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10 січня • оновлено в 16:45
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Знайдено "чорну скриньку" після катастрофи літака МАУ в Ірані

1.5т
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Рятувальники виявили "чорний ящик" українського літака Boeing 737, який розбився відразу після злету з аеропорту Тегерана в Ірані в середу, 8 січня.

Про це повідомляє іранська телерадіомовна корпорація IRIB. На місце події відразу ж виїхали рятувальники і співробітники правоохоронних органів. Бортовий самописець виявили на околиці Тегерана й передали фахівцям.

Поки названа попередня причина аварії лайнера – загоряння двигуна, однак іранські ЗМІ озвучили версію, згідно з якою літак могли збити з системи ППО, переплутавши його з американським військовим повітряним судном.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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