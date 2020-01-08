Знайдено "чорну скриньку" після катастрофи літака МАУ в Ірані
Рятувальники виявили "чорний ящик" українського літака Boeing 737, який розбився відразу після злету з аеропорту Тегерана в Ірані в середу, 8 січня.
Про це повідомляє іранська телерадіомовна корпорація IRIB. На місце події відразу ж виїхали рятувальники і співробітники правоохоронних органів. Бортовий самописець виявили на околиці Тегерана й передали фахівцям.
Поки названа попередня причина аварії лайнера – загоряння двигуна, однак іранські ЗМІ озвучили версію, згідно з якою літак могли збити з системи ППО, переплутавши його з американським військовим повітряним судном.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Літак припинив подавати сигнали о 4:44 за Києвом.
З'явилося перше відео падіння українського лайнера в Ірані.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто міг вижити, на місці катастрофи.
З'явилися перші фото лайнера, що розбився
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