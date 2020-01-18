Змусив жінок плакати, танцювати і кохати - Дмитро Бабак, співак

Він закохав українок своєю відвертістю і зворушливістю. Він змусив їх плакати, танцювати і кохати.

Опинившись на гребні слави він раптово став забутим. І - вперше в українському шоу- бізнесі розповів, що після вокальних шоу артистів забувають не за рік, а за півроку. Він відверто розповідає про злети та падіння. говорить про біль, про рідний, тимчасово окупований Луганськ. Про свій дім, про дитинство, музичну школу. Відверто розповідає і, водночас, наголошує – все буде добре. Головне – йти вперед. Ніколи не зупинятися і не здаватися!

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