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Змова політичних сил в парламенті і президента: експерт розповіла, чим можуть закінчитися вибори в Раду

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Керівник проектів із питань конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко зазначила, що виходячи з сьогоднішніх заяв, після консультацій голів парламенту і фракцій з новообраним президентом, виглядає так, що зміни в виборче законодавство можливі.

До цього, за її словами, точилась дискусія між громадянським суспільством і парламентом щодо змін, яких потребує закон про вибори народних депутатів України, оскільки очевидно, що Виборчий кодекс народні обранці вже не встигали прийняти, щоб проводити вибори по ньому.

На її думку, в разі ухвалення таких змін і зниження прохідного порогу до 4%, до наступного складу Верховної Ради можуть потрапити позапарламентські політичні сили, які не змогли пройти в парламент 2014 року, але набирали 2-3% голосів виборців. Тепер у "Сили людей" і "ДемАльянсу", а також нової партії Святослава Вакарчука "Голос" такий шанс може з'явитися.

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Юлія Кириченко
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