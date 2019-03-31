Змінять орієнтацію: чи зможе президент після виборів порозумітися з парламентом

Експерт із фінансових питань, народний депутат попередніх скликань Василь Горбаль зазначив, що український парламент вже неодноразово демонстрував своє "вміння" змінювати свою політичну орієнтацію і підлаштовуватись під новообраного президента країни. Проте, за його словами, в разі обрання нового складу Верховної Ради з політичних партій із протестними настроями, багато буде залежати від того, чи буде новий склад дієздатним і робочим.

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