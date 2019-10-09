Зміниться процедура отримання посвідчення водія: коментарі автоюриста

Автоюрист Денис Конюшко прокоментував новини про те, що може змінитися процедура отримання водійських прав в Україні.

Він заявив, що від зміни місцями чисел, сума не зміниться. Питання, за його словами, не в тому, де мають проходити тести, а у тому, як контролювати, що ці тести дійсно проходили, а не людина дистанційно результати цих тестів купувала. Також він наголосив на тому, що в Україні має бути введена відповідальність за часті порушення правил дорожнього руху, і таких водіїв потрібно позбавляти водійських прав.

"А де людина буде проходити тести, чи то в школі, чи то в сервісному центрі, на мою думку, ситуацію не змінить. Якщо ми йдемо в Європу, то має бути все як в Європі. Має бути певна кількість балів, яка надається водію, і якщо він або вона ці бали використали, то потрібно позбавляти водійського посвідчення і призначати консультацію психолога", - заявив автоюрист.

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