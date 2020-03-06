Головна Новини
6 березня • оновлено в 17:54
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Зміни в уряді: скандальна заява Шмигаля про Крим

143
Читати матеріал російською

Провідники "Студії OBOZREVATEL" зробили спецвипуск присвячений темі змін в українській владі.

Журналісти зробили огляд висловлювань нових політиків, зокрема скандалу із заявами нового прем'єра Дениса Шмигаля щодо подачі української води до окупованого росіянами Криму.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини