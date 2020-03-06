Зміни в уряді: скандальна заява Шмигаля про Крим

Провідники "Студії OBOZREVATEL" зробили спецвипуск присвячений темі змін в українській владі.

Журналісти зробили огляд висловлювань нових політиків, зокрема скандалу із заявами нового прем'єра Дениса Шмигаля щодо подачі української води до окупованого росіянами Криму.

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