Зміни у Верховній Раді: чи будуть перевибори до парламенту

Експерт з Конституційного права Богдан Бондаренко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував інформацію про те, що Верховна Рада відкликає ухвалення резонансних законів.

"Ми не розуміємо, як вибори будуть проходити, ми не розуміємо по якій системі, в якій кількості обиратимуться депутати. А якщо така ситуація, то ти не розумієш в межах яких умов приймати рішення. Інше питання, що Зеленському зараз треба зрозуміти, чи йому вигідніше проводити позачергові вибори, чи не проводити. Можливо, йому буде вигідніше залишити той парламент, який є зараз, який буде здатен голосувати поправки і не буде здатен голосувати жоден закон, ніж обирати нову Раду", - заявив Бондаренко.

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