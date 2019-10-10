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10 жовтня • оновлено в 14:00
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Зміни у трудовому законодавстві: за що тепер звільнятимуть

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Експерт з працевлаштування Юлія Дрожжина прокоментувала новий трудовий кодекс, який готують для українців.

Вона заявила, що той комплекс законів про працю, який ми зараз маємо, змінювався вже багато разів, але він і досі не задовільняє сучасним потребам українців.

"Багато хто каже про те, що його дійсно легше переписати, ніж вдосконалювати те, що є", - заявила Дрожжина.

За її словами, процедура звільнення зараз досить обтяжлива і, фактично, людину досить важко звільнити. І ось в новому проекті кодексу ці прогалини намагаються подолати, заявила експертка. Наприклад, пропонується проводити атестації, щоб доводити, що працівник відповідає своїй посаді, проте важливо прописувати як процедуру такої атестації, так і узгоджувати комісію експертів, які ці атестації перевірятимуть, додала Дрожжина.

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Юлія Дрожжина
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