Зміни у трудовому законодавстві: юрист пояснила, як звільнятимуть

Кандидат юридичних наук, експерт з трудового права Світлана Кожушко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Вона прокоментувала, як зміниться трудове законодавство України після прийняття нового законопроєкту.

"Звісно що нове тисячоліття має нові вимоги щодо галузі трудового права та трудового законодавства. Змінюється сам процес праці, він прискорюється, є певні проекти щодо того, яким чином працювати, зменшується кількість робочих днів на тижні. Тому трудове законодавство потребує змін. Наше сучасне українське законодавство не змінювалося вже 48 років. Проте потрібно зазначити, що все ж таки, в нього за цей час були внесені зміни з радянських часів. Так, змінювати трудове право потрібно, але важливо, яким чином його змінювати. В першу чергу потрібно поважати людину праці і не прискорюватий процес звільнення", - заявила експертка.

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