Зміни до ПДР: як і кого штрафуватимуть – пояснення Нацполіції

Пішоходи зобов’язані використовувати світловідбиваючі елементи лише в тому випадку, якщо вони пересуваються на неосвітленому узбіччі дороги, на дорогах за межами населених пунктів та на будь-яких ділянках дороги, що не освітлені.

Штраф за непристібнутого пасажира таксі накладатиметься на водія. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів речник Національної поліції України Артем Шевченко.

Він додав, що і за відсутність світловідбиваючих елементів, і за непристібнутий ремінь безпеки наразі передбачений мінімальний штраф у розмірі 51 гривні, оскільки йдеться про "найдрібніші порушення".

Шевченко наголосив, що нові норми ПДР переслідують, перш за все, "профілактичну" мету і закликані звернути увагу учасників дорожнього руху на підвищення рівня його безпеки.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні запрацювали зміни до Правил дорожнього руху, які передбачають додаткові вимоги до водіїв та пішоходів.